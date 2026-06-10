Atenas jugará la Liga Nacional 2026/27

El “Griego”, que esta temporada descendió por segunda vez en su historia, adquirirá la plaza perteneciente al club Obras Basket.

La Asociación de Clubes informa la finalización del período establecido para la adquisición de la plaza de la Liga Nacional puesta en venta por el Club Obras, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VII "Venta de Franquicias" del Reglamento General de Competencias, en los Artículos 75 y siguientes.

En consecuencia, según el Artículo 80, se habilitó la instancia de libre negociación con el resto de las instituciones interesadas.

En este marco, y a partir de la solicitud presentada por la Asociación Deportiva Atenas, la Mesa Directiva de la AdC autorizó el inicio de las negociaciones entre las partes. Como resultado de ese proceso, las instituciones alcanzaron un acuerdo para la transferencia de la plaza.

De esta manera, Atenas de Córdoba adquirirá la plaza de La Liga Nacional perteneciente al Club Obras y participará de la temporada 2026/27 de la máxima categoría del básquet profesional argentino.