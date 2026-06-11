Ordenamiento Territorial desmiente listas paralelas

Este jueves, el secretario municipal de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, desestimó la existencia de "listados paralelos" o beneficios discrecionales. En dicho sentido, si bien informó que el proceso de organización administrativa, recibirá por parte de la entidad gremial Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), un listado de ciudadanos que han sido afectados por la emergencia del Cerro Hermitte. También aclaró que quienes se encuentran incluidos en el mismo, serán auditados en lo que respecta a cruce de información y control de la veracidad de los casos.

Asimismo, se afirmó que una de las normas, es asegurar la igualdad ante el Scoring, es decir, garantizar que todos los damnificados están sometidos a los mismos criterios objetivos, normados y reglados. Bajo ninguna circunstancia, la afiliación a una organización, sindicato o institución, otorga puntaje extra ni diferenciación alguna frente al resto de los vecinos. Todos los casos se evalúan bajo el mismo sistema de scoring.

En cuanto a la trazabilidad y control de legalidad, cada decisión adoptada por la secretaría cuenta con un respaldo administrativo exhaustivo. Al finalizar el proceso, la gestión entregará un historial detallado que justifica el "cómo" y el "por qué" de cada adjudicación, garantizando que el proceso sea auditable y transparente.

En el mismo orden, se actuará en consecuencia a la transparencia pública. Una vez confeccionado el listado final, el mismo será de carácter público, al tiempo que se habilitará una instancia formal de impugnación para aquellos casos donde los damnificados, consideren necesario aportar pruebas o rectificar información, asegurando así que ninguna situación quede fuera del análisis.

El secretario Hernández, remarcó que la labor de Ordenamiento Territorial, es garantizar la seguridad jurídica y la equidad, al sostener que “la planificación urbana debe ser una política de Estado basada en reglas claras. No permitiremos que se generen dudas sobre la transparencia de este proceso. El informe final, será remitido al Concejo Deliberante para que la transparencia no sea solo un discurso, sino una práctica institucional", concluyó.