Aceleró su paso cuando vio a la policía. Llevaba una bolsa con remeras deportivas sustraídas en un local de la calle San Martín.

Lo atraparon con lo robado en una tienda del Centro

Personal policial de la Seccional Primera observó, este jueves por la tarde sobre la calle Ameghino, a un hombre que al notar la presencia de los efectivos aceleró su marcha a pie. Rápidamente los agentes procedieron a su identificación y constataron que transportaba una bolsa de nylon traslúcida.

En su interior llevaba. remeras marca Puma con etiquetas y códigos de barra de una tienda ubicada en San Martín 248. Las prendas tenían el sensor de alarma adheridas.

Los policías se entrevistaron con el damnificado quien manifestó que los elementos fueron sustraidos de su local comercial.

Así se produjo la detención del sospechoso y su traslado a la dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia penal de Comodoro Rivadavia.