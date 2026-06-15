La muerte de Leandro Barría enluta al fútbol comodorense

El Club San Martín informó este domingo el fallecimiento del jugador que integraba su plantel. La noticia provocó una fuerte conmoción entre compañeros, dirigentes, hinchas y allegados.

La comunidad futbolera de Comodoro Rivadavia atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este domingo la muerte de Leandro Barría, futbolista del Club San Martín.

La noticia fue comunicada por la entidad a través de sus canales oficiales y rápidamente generó repercusiones en el ámbito deportivo de la ciudad. Compañeros de equipo, dirigentes, simpatizantes y personas cercanas al jugador expresaron su pesar ante la pérdida.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y acompañamiento destinados a la familia y seres queridos de Barría, quien formaba parte del plantel de San Martín.

Su fallecimiento causó una profunda conmoción en el fútbol comodorense, donde recibió numerosas muestras de afecto y reconocimient