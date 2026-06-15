El propietario de una de las aeronaves involucradas en la tragedia aérea de Río de Janeiro había sido sancionado por la autoridad de aviación brasileña en 2025. La investigación busca determinar las causas del choque que provocó seis muertes.

Una multa previa pone el foco sobre el helicóptero del accidente de Gaspi

Mientras avanza la investigación por el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro que provocó la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, surgió un antecedente vinculado a una de las aeronaves involucradas.

Según informó el portal G1, de O’Globo, el propietario del helicóptero identificado como PP-MAC había sido multado en julio de 2025 por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil. La sanción recayó sobre Oswaldo de Luca Filho luego de que, de acuerdo con la resolución del organismo, se negara a exhibir documentación, libros contables, estadísticas e información requerida durante una inspección.

La autoridad aeronáutica consideró que se trataba de la primera notificación de este tipo para el empresario y aplicó la multa mínima prevista, equivalente a unos 8.000 reales.

La tragedia ocurrió el domingo por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Gaspi viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree, el director y productor argentino Lucas Vignale, el piloto Alexandre Souza y otros dos ocupantes cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario automotor.

Horas antes del accidente, Vignale había compartido en Instagram una fotografía del creador de contenido. En la imagen se lo veía sentado en una reposera, vestido con traje y con el mar de fondo.

El impacto derivó en un incendio que alcanzó a varios vehículos eléctricos estacionados en el predio. “Una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes”, declaró al diario O’Globo el teniente coronel Fabio Contreiras.

Las llamas se extendieron entre los automóviles y generaron nuevas explosiones, además de una columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.