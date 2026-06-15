Un hombre fue hallado sin vida este domingo en un sendero de Esquel en un hecho que es investigado por las autoridades para determinar las causas del fallecimiento.

Hallan muerto a un hombre de 69 años en sendero de Esquel

El Sendero Tres Arroyos es una popular ruta de trekking y ciclismo de montaña ubicada en Esquel. La misma conecta el camino al centro de esquí La Hoya con la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Según información extraoficial, la víctima tenía 69 años y se encontraba realizando una caminata recreativa acompañado por su perro cuando ocurrió el trágico episodio.

Tras el hallazgo, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para llevar adelante las primeras actuaciones y preservar la escena mientras avanzaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados, no se advirtieron signos evidentes de violencia sobre el cuerpo, por lo que una de las hipótesis iniciales apunta a un accidente o a una descompensación sufrida durante la actividad.

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizaría la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.

Mientras tanto, la investigación continuaba en curso y se aguardan los resultados de los estudios forenses para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.