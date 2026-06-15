"Dame el 3%, chorra": Lilia Lemoine recibió huevazos y abucheos en Salta

Junto con otros dirigentes libertarios, la diputada fue objeto del repudio de manifestantes y jubilados locales.

La llegada de la diputada nacional Lilia Lemoine a la ciudad de Salta estuvo marcada este viernes por una manifestación en su contra. Jubilados, trabajadores y vecinos se movilizaron para rechazar a los referentes de La Libertad Avanza en el marco de una jornada de formación política.

La protesta se produjo mientras la diputada participaba de un encuentro junto a la legisladora nacional salteña Emilia Orozco y al dirigente Alfredo Olmedo. La presencia de los tres generó momentos de tensión en la vía pública.

La actividad formaba parte de la Escuela de Formación Liberal, una iniciativa de La Libertad Avanza en Salta destinada a capacitar a militantes y simpatizantes en política, comunicación y gestión pública. A la jornada asistieron referentes territoriales y militantes de distintos puntos de la provincia. También participó el asesor de comunicación digital e influencer político Iñaki Gutiérrez, una figura reconocida del espacio libertario en redes sociales.

Mientras se desarrollaba el encuentro, un grupo de jubilados, trabajadores y vecinos se concentró en las inmediaciones. Con cánticos, abucheos y consignas de protesta, expresaron su desacuerdo con las políticas del Gobierno nacional. Durante la manifestación, algunos de los presentes lanzaron huevos hacia el sector donde estaban los dirigentes libertarios, lo que derivó en fuertes cruces verbales entre asistentes al evento y manifestantes.

Los reclamos apuntaron principalmente a la situación económica, el impacto de las medidas de ajuste y la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores. Las críticas se dirigieron especialmente a las figuras identificadas con el oficialismo nacional.

Pese a los incidentes, la actividad siguió su curso con normalidad y los expositores brindaron las charlas previstas en la agenda. Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente y generaron repercusiones en el ámbito político provincial. El hecho volvió a visibilizar el malestar de ciudadanos contra dirigentes nacionales y referentes de La Libertad Avanza en distintas regiones del país.