Estaba semidesnudo y ocultaba una pistola

A los policías les llamó la atención que se estaba cambiando un bóxer en una parada de colectivos.

A las 2:55 de este domingo, personal policial de la División Canes de Comodoro Rivadavia realizaba un patrullaje por el barrio Jorge Newbery. En esa circunstancia, los policías observaron en la garita de colectivos ubicada en avenida Rivadavia y Fragata Sarmiento, a un hombre semidesnudo.

Estaba colocándose una prenda íntima (un bóxer).

Ante tal situación curiosa los agentes se acercaron para identificarlo.

Al momento de realizar el palpado de seguridad, constataron que el hombre llevaba entre sus prendas superiores un arma de fuego y por separado el cargador del mismo.

Así, se procedió a la detención de Gustavo Adolfo H. (35 años). Fue trasladado a la Comisaría Segunda donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control judicial.

En el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa, calibre 9x19 mm, con la numeración limada. También incautaron un cargador colocado con once (11) cartuchos a bala del mismo calibre.