Autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las seis víctimas fatales en el accidente de Recreio dos Bandeirantes. Además del popular youtuber argentino, están en la lista de muertos el director argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El youtuber Gaspi murió en un choque de helicópteros

La policía de Brasil informó que el youtuber Gaspi es una de las víctimas del choque de helicóptero.

Según informó la policía de Brasil, entre las víctimas fatales del choque entre helicópteros en Río de Janeiro se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como “Gaspi”, y el cantante estadounidense Oliver Tree, ambos con millones de seguidores y una fuerte presencia en redes sociales. También iba el director del contenido de Gaspi, el director argentino Lucas Vignale.

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9. Según testigos, los dos helicópteros chocaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotriz BYD.

El helicóptero donde viajaban Oliver Tree, Gaspi y los productores explotó al impactar contra el suelo. Las llamas se propagaron rápidamente a los coches eléctricos estacionados, provocando nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.

El choque involucró a dos aeronaves: un Eurocopter AS 350 B2 (conocido como Squirrel) y un Bell 206B. En el primer helicóptero viajaban:

Alexandre Souza, piloto.

Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

En el segundo helicóptero, el único ocupante era Charles Marsillac, piloto.

Noticia que está siendo actualizada.