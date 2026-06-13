Todo sigue igual en el Ascenso

Las principales posiciones no se modificaron. En la zona A, empataron el líder Ferro y el escolta Oeste. En la zona B, Camioneros apabulló a Universitario y sigue mandando sin contratiempos.

Se disputó la 12ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los principales protagonistas mantienen sus posiciones.

En la zona A, Ferrocarril del Estado y Oeste Juniors empataron 1-1 en Kilómetro 5. Por lo tanto, líder y escolta siguen a un punto de diferencia. Por su parte, Florentino Ameghino no aprovechó la ocasión, tras igualar 4-4 con Comodoro FC, y continúa a dos unidades de la cima.

En la zona B, Camioneros Patagónicos se afianza en lo más alto, luego de aplastar 8-0 a Universitario, y mantiene la distancia de cuatro puntos sobre su escolta Nueva Generación, que venció 3-1 a Caleta Córdova en el interzonal.

Panorama 12ª fecha B

ZONA “A”

- Manantiales Behr de Ciudadela 7 / Talleres Juniors 0.

- Ferrocarril del Estado 1 / Oeste Juniors 1.

- Comodoro FC 4 / Florentino Ameghino 4.

ZONA “B”

- Deportivo Roca 2 / San Martín 1.

- Camioneros Patagónicos 8 / Universitario 0.

- Tiro Federal 2 / Stella Maris 0.

INTERZONAL

- Nueva Generación 3 / Caleta Córdova 1.

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Torneo Zonal B

Zona “A”

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

Ferro 25 12 8 1 3 32 12 +20

Oeste Juniors 24 12 7 3 2 38 13 +25

Ameghino 23 12 7 2 3 26 22 +4

B. Ciudadela 17 12 5 2 5 31 19 +12

Caleta Córdova 17 12 5 2 5 22 23 -1

Comodoro FC 16 12 5 1 6 26 42 -16

Talleres Juniors 1 12 0 1 11 9 46 -37

Zona “B”

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

Camioneros 32 12 10 2 0 42 7 +35

Nueva Generación 28 12 9 1 2 34 15 +19

Deportivo Roca 25 12 8 1 3 25 12 +13

San Martín 12 12 3 3 6 12 20 -8

Stella Maris 12 12 4 0 8 19 31 -12

Tiro Federal 10 12 3 1 8 12 19 -7

Universitario 0 12 0 0 12 8 55 -47