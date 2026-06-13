Todo sigue igual en el Ascenso

Se disputó la 12ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los principales protagonistas mantienen sus posiciones.
En la zona A, Ferrocarril del Estado y Oeste Juniors empataron 1-1 en Kilómetro 5. Por lo tanto, líder y escolta siguen a un punto de diferencia. Por su parte, Florentino Ameghino no aprovechó la ocasión, tras igualar 4-4 con Comodoro FC, y continúa a dos unidades de la cima.
En la zona B, Camioneros Patagónicos se afianza en lo más alto, luego de aplastar 8-0 a Universitario, y mantiene la distancia de cuatro puntos sobre su escolta Nueva Generación, que venció 3-1 a Caleta Córdova en el interzonal.
Panorama 12ª fecha B
ZONA “A”
- Manantiales Behr de Ciudadela 7 / Talleres Juniors 0.
- Ferrocarril del Estado 1 / Oeste Juniors 1.
- Comodoro FC 4 / Florentino Ameghino 4.
ZONA “B”
- Deportivo Roca 2 / San Martín 1.
- Camioneros Patagónicos 8 / Universitario 0.
- Tiro Federal 2 / Stella Maris 0.
INTERZONAL
- Nueva Generación 3 / Caleta Córdova 1.
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Torneo Zonal B
Zona “A”
Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif
Ferro 25 12 8 1 3 32 12 +20
Oeste Juniors 24 12 7 3 2 38 13 +25
- Ameghino 23 12 7 2 3 26 22 +4
- B. Ciudadela 17 12 5 2 5 31 19 +12
Caleta Córdova 17 12 5 2 5 22 23 -1
Comodoro FC 16 12 5 1 6 26 42 -16
Talleres Juniors 1 12 0 1 11 9 46 -37
Zona “B”
Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif
Camioneros 32 12 10 2 0 42 7 +35
Nueva Generación 28 12 9 1 2 34 15 +19
Deportivo Roca 25 12 8 1 3 25 12 +13
San Martín 12 12 3 3 6 12 20 -8
Stella Maris 12 12 4 0 8 19 31 -12
Tiro Federal 10 12 3 1 8 12 19 -7
Universitario 0 12 0 0 12 8 55 -47