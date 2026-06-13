Feria de hacedores y artesanos en el Centro Cultural

En vísperas del Día del Padre, la Secretaría Municipal de Cultura pondrá en marcha un espacio integral de promoción y comercialización en el Centro Cultural. La iniciativa busca dinamizar el mercado interno, respaldar el empleo independiente y ofrecer a la comunidad un punto de encuentro con valor identitario, sumando espectáculos en vivo, el encuentro de origami y el rincón recreativo mundialero.

La propuesta se desarrolla este sábado 13 y domingo 14 de junio en el Centro Cultural de 15 a 21, a fin de transcender el formato tradicional de exposición para constituirse como una verdadera herramienta de tracción económica para decenas de artesanos, diseñadores y manualeros del Registro Oficial de Cultura.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la importancia de generar estos canales de venta directa. “Para nuestra gestión, estas acciones representan una inversión concreta en el tejido social y económico de Comodoro. No estamos pensando solo en una propuesta de paseo para el fin de semana, sino en consolidar plataformas comerciales que le permitan a nuestros hacedores independientes rentabilizar su trabajo y proyectar sus proyectos a escala local y regional”.

En ese sentido, la funcionaria destacó el valor del "compre local" como un acto de acompañamiento comunitario. “Detrás de cada pieza artesanal o de cada propuesta de diseño hay una familia comodorense, un proceso de formación en nuestros talleres y un fuerte sentido de identidad. Elegir el trabajo de nuestros productores para una fecha tan especial como el Día del Padre, es dinamizar nuestra propia economía y hacer que los recursos circulen y queden en la ciudad”.

ESPACIO DE ENCUENTRO

La grilla de espectáculos tendrá lugar el sábado y domingo con las presentaciones en vivo de distintas academias y grupos de baile como: Power Dance, Academia Glow Dance, Sinergia Estudio de Danzas, Maktub Danzas, Taller de Guitarra Km 8 (Dirección de Mediación y Vinculación Ciudadana), Taller de Folklore Los Girasoles, Academia Siente el Ritmo, Academia Good Vibes y Ballet El Camaruco.

Por otro lado, el sábado de 15 a 20, habrá un espacio con temática del mundial 2026 en el exterior del Auditorio, donde los visitantes podrán encontrar un rincón con juegos, mesas para intercambiar figuritas y sector ambientado para fotografiarse. Mientras que, el domingo 14 se realizará el Encuentro de Plegadores de Origami de 17 a 19 en el mismo sector que el rincón mundialero.