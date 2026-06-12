Medio hermano de Marcos Senesi fue declarado culpable por intento de secuestro

Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista de la Selección Argentina Marcos Senesi, fue declarado culpable por la Justicia de Estados Unidos por el intento de secuestro de una niña de seis años en Miami y enfrenta una posible condena a cadena perpetua.

El veredicto fue emitido por un jurado tras dos horas de deliberación, poniendo fin al juicio por un hecho ocurrido en julio de 2023 en el noreste de Miami-Dade.

Según la investigación, Venegas había sido visto merodeando un complejo de departamentos durante los festejos por el Día de la Independencia estadounidense. El 6 de julio regresó al lugar y, de acuerdo con la acusación, intentó llevarse por la fuerza a una niña que jugaba en el exterior del edificio.

La menor logró resistirse cuando el acusado la levantó y reaccionó mordiéndole un brazo, lo que provocó que la soltara. Antes de escapar, el hombre le habría dado una bofetada.

Las cámaras de seguridad registraron la presencia de Venegas en la zona durante los días previos al hecho y las grabaciones fueron incorporadas como una de las principales pruebas del proceso judicial.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el acusado actuó de manera deliberada y destacó la valentía de la niña para evitar el secuestro. Por su parte, Venegas negó las acusaciones y aseguró ser inocente, mientras que su defensa argumentó que se encontraba en el lugar por cuestiones laborales vinculadas al mercado inmobiliario.

El caso generó repercusión en Argentina al conocerse que Venegas es medio hermano del defensor entrerriano Marcos Senesi. Ambos comparten madre, aunque tienen distintos padres.

Antes de su detención, Venegas era conocido en Concordia por su actividad musical bajo el nombre artístico "Ácido Mc" y también desarrollaba contenido en plataformas digitales.

Tras el fallo condenatorio, permanece detenido a la espera de la audiencia en la que se definirá la pena. La legislación estadounidense contempla para este tipo de delitos una condena que podría alcanzar la prisión perpetua.