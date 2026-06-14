Gimnasia cayó ante Quimsa y habrá quinto juego

Perdió en suplementario 77-74 por el cuarto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet, y ahora el playoff está 3-1 para el elenco comodorense. El miércoles sigue la historia en el estadio Ciudad.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este sábado en suplementario ante Quimsa de Santiago del Estero, que descontó, por 77 a 74, y de esa manera la serie de las finales están 3-1 a favor del elenco patagónico.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-16, 41-33, 55-51 y 66-66.

Antes del encuentro, la voz del estadio anunció cuatro visitas de lujo. Estuvieron Gabriel Cocha y Pablo Moldú, campeones con Gimnasia en la temporada 2005-2006, como así también Nicolás Casalánguida, quien también fue parte de ese título en su función como asistente técnico de Fernando Duró.

La otra visita ilustre fue la de Sergio Santos Hernández, ex entrenador de la Selección Argentina, quien también asistió para ver el cuarto juego de la final.

En cuanto a lo que fue el partido, Gimnasia salió con su habitual formación, mientras que Quimsa tuvo dos cambios. Puso en la base al tucumano Sebastián Orresta -ex Gimnasia- en lugar de Diego Figueredo y en el puesto de pívot a Sammie Freeman por Jerome Meyinsse.

El primer cuarto se lo llevó el local 19-16, con un gran pasaje de Federico Grun con tres triples (9) y el aporte de Bryan Carabalí (4 y una tapa). En la visita, el mejor era el alero Leonardo Lema, con 7 unidades.

En el segundo segmento de juego, Gimnasia siguió al frente. Siete puntos corridos de Marcos Chacón, distanciaron al local 26-19, por lo que a 7’40” para el final del primer tiempo, se vino el pedido de minuto por parte de Lucas Victoriano, DT del elenco santiagueño.

Más adelante, Mauro Cosolito marcaba de tres puntos, para que Gimnasia saque 12 (33-21).

El “Verde” seguía manejando el partido, Chacón volvía a lastimar de tres puntos y así Gimnasia sacaba 16 en el marcador (38-22), por lo que a 3’27”, se vino otro minuto por parte de “La Fusión”.

De esa manera, Gimnasia se fue a los vestuarios con ventaja de 8 puntos (41-33), destacándose en el parcial el cubano Chacón con 11 tantos y 4 de Carabalí. En la visita, el mejor seguía siendo Lema (4).

Tras el descanso largo, el partido se tornó más parejo. Gimnasia anotaba con Grun y Cosolito y con un doble de Anyelo Cisneros, Gimnasia volvía a escaparse a once (49-38), situación que generó un nuevo minuto por parte de la visita.

El encuentro se hizo de ida y vuelta, pero en el marcador, era el dueño de casa que se mantenía al frente (55-51), al cabo del tercer acto, que se cerró con un triple de Matías Solanas.

Llegó el último cuarto, y Quimsa salió con todo ya que era la última chance que le quedaba para descontar y lo logró, pero recién en el tiempo extra.

De la mano de Orresta mandándose en bandeja, más los aportes de Lema y Robinson, Meyinsse y Tyren Johnson, la visita equilibró el juego.

Con seis segundos por jugar, Robinson la tiró afuera. Repuso Gimnasia y Sebastián Carrasco intentó el triple del triunfo, pero el balón, dio en el aro y así el encuentro quedó igualado en 66, para irse al suplementario.

En el tiempo extra, Robinson aseguró el triunfo con dos libres a 10” segundos del final y ya cuando el partido se iba a su culminación, Cisneros tiró dos veces de tres y la pelota no quiso entrar. De esa manera, fue triunfo de Quimsa que descontó en la serie y ahora la final está 3-1 para el conjunto de Pablo Favarel.

En Gimnasia, que perdió su segundo partido de local en el año, el mejor fue Chacón, goleador del equipo con 17 puntos y 6 rebotes, escoltado por Grun con 12 tantos, 5 rebotes, 2 recuperos y 4-7 en tiros de tres puntos, mientras que Cisneros marcó 11 unidades, tomó 6 rebotes y tuvo 3 recuperos.

Además, el ecuatoriano Carabalí anotó 9 puntos y metió 2 tapas.

En la visita, mientras tanto, el jugador desequilibrante resultó Lema, goleador del partido con 19 tantos, 6 rebotes y 2 asistencias, mientras que Robinson aportó 16 unidades.

De esa manera, “La Fusión” forzó a un quinto juego que se disputará este miércoles a las 21 en el estadio Ciudad.

Síntesis

Gimnasia 74 (66) / Quimsa 77 (66)

Gimnasia (19+22+14+11+8): Emiliano Toretta 0, Federico Grun 12, Martiniano Dato 6, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 9 (fi); Kenneth Horton 3, Carlos Rivero 6, Marcos Chacón 17, Sebastián Carrasco 4 y Mauro Cosolito 6. DT: Pablo Favarel.

Quimsa (16+17+18+15+11): Sebastián Orresta 6, Brandon Robinson 16, Leonardo Lema 19, Tyren Johnson 8 y Sammie Freeman 6 (fi); Diego Figueredo 8, Jerome Meyinsse 4, Matías Solanas 10 y Diego Collomb 0. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 19-16, 41-33, 55-51 y 66-66.

Arbitros: Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Gimnasia 3-1.