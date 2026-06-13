Le robaron el celular, dinero y tarjetas tras negarse a pedir un Uber

La víctima fue interceptada por tres hombres en Yrigoyen y Estados Unidos. Dos de los presuntos autores ya están detenidos.

Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este sábado, acusados de participar en el robo a una mujer que fue abordada por tres sujetos en inmediaciones de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Estados Unidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00, cuando personal de la Seccional Tercera acudió al sector tras recibir un alerta emitida por el Centro de Monitoreo que informaba sobre una pelea entre varias personas.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron interceptados por una mujer, quien denunció que minutos antes había sido abordada por tres hombres. Según relató, los sujetos le solicitaron que les gestionara un viaje mediante la aplicación Uber y, ante su negativa, le arrebataron el teléfono celular y una caja de cigarrillos en la que guardaba aproximadamente 50 mil pesos en efectivo y dos tarjetas bancarias.

Tras aportar las características de los sospechosos, la víctima logró identificar a dos de ellos en el exterior del kiosco Multi Emmanuel, ubicado a unos 100 metros del lugar donde ocurrió el robo. Los individuos se encontraban realizando compras y, sobre el mostrador, tenían una suma de 20 mil pesos en efectivo y la caja de cigarrillos denunciada como sustraída.

Si bien el dinero recuperado y la caja fueron secuestrados, el teléfono celular y las tarjetas no pudieron ser hallados.

Los sospechosos, identificados como Mauricio Ariel Figueroa, de 26 años, y Cristhian Ezequiel Gallegos, de 32, fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención. El tercer involucrado aún no fue localizado.