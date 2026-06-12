Universidades: CONADUH rechazó la oferta salarial



El congreso de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Histórica (CONADUH) rechazó la propuesta del gobierno y ratificó el paro que se iniciará el 16 de junio y que se extenderá por toda esa semana.

"La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU HISTÓRICA, fiel a su tradición, convocó a su máximo órgano deliberativo y resolutivo para evaluar la propuesta salarial del Gobierno nacional. En ese sentido, a través de una participación amplísima de las bases en cada Asociación de Base, según el mandato de asambleas y consultas, el Congreso rechazó la propuesta del gobierno nacional y mandató a su equipo paritario a que vuelque esa decisión en las actas correspondientes", indica el comunicado.

Una de las federaciones que integra la CONADUH es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El Congreso también ratificó la medida de fuerza que ya había resuelto desde el 16 al 19 de junio manteniendo el reclamo: recomposición salarial de acuerdo a la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas y becas estudiantiles.

El ofrecimiento del gobierno, en cuotas, comprendía una recomposición salarial que bordeaba el 30 por ciento y sí fue aceptada por otras confederaciones docentes universitarias como la otra línea de la CONADU y FEDUN.

El gobierno exigía la aceptación de todos los gremios para ratificar el aumento.