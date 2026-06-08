Solo alimentos y farmacia a la hora de consumir

Un informe de CAME muestra que el consumo sigue concentrado en alimentos, farmacia y productos esenciales, mientras que otros rubros continúan perdiendo ventas.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una nueva caída en mayo y profundizaron el escenario de estancamiento que atraviesa gran parte del comercio. Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas descendieron un 1,2% interanual a precios constantes, mientras que en la comparación con abril mostraron una mejora del 1,2%.

Con estos resultados, el sector acumula una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año, reflejando un consumo que continúa concentrado en bienes esenciales y una rentabilidad cada vez más ajustada para los comercios.

LA PERCEPCION A FUTURO

El relevamiento de CAME muestra que casi la mitad de los comerciantes consultados considera que su actividad se mantiene estable respecto de un año atrás. Sin embargo, comenzó a crecer el número de quienes observan un deterioro en sus ventas.

El 48,2% de los encuestados describió una situación de estabilidad, mientras que el porcentaje de comercios con una evaluación negativa ascendió al 45,1%, un aumento significativo respecto del mes anterior.

A pesar de ese escenario, las expectativas para los próximos doce meses muestran cierto equilibrio. El 48,4% de los empresarios cree que la actividad se mantendrá en niveles similares a los actuales, mientras que un 38,8% espera una recuperación y apenas un 12,8% proyecta un empeoramiento.

Los datos de mayo reflejan un patrón que se viene observando desde hace varios meses: los hogares priorizan los gastos vinculados a la canasta básica y postergan compras consideradas prescindibles. En ese contexto, los rubros vinculados a necesidades cotidianas fueron los que mostraron mejor desempeño.

La mayor suba interanual correspondió al sector de Farmacia, con un crecimiento del 8,2%. También registraron resultados positivos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

En el otro extremo aparecieron los sectores más afectados por la caída del consumo. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles lideró las bajas con una contracción del 8,9%, seguido por Textil e indumentaria, que retrocedió un 5,2%. Por su parte, Ferretería, materiales eléctricos y materiales de construcción mostró una variación prácticamente nula.

Uno de los datos destacados del informe es el crecimiento sostenido de las ventas por internet realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos.

Durante mayo, las operaciones online aumentaron 15,2% interanual y registraron una mejora del 3,7% respecto de abril, una vez descontados los efectos estacionales. Sin embargo, ese crecimiento no logró compensar la caída del conjunto de las ventas minoristas.

MENOS MARGEN PARA INVERTIR

El informe también revela cautela entre los comerciantes a la hora de pensar en nuevas inversiones. Casi seis de cada diez empresarios consultados (59,4%) consideran que no es un buen momento para destinar recursos a ampliar o mejorar sus negocios. Apenas un 12,5% entiende que el contexto ofrece oportunidades para invertir.

Desde CAME señalaron que la actividad comercial continúa dependiendo en gran medida de promociones, financiación, liquidaciones y eventos especiales de ventas para sostener el movimiento.

Al mismo tiempo, el incremento de costos operativos y tarifas sigue presionando sobre la rentabilidad de los negocios, configurando un escenario donde la prioridad pasa por sostener la actividad antes que expandirse.