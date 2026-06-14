Fue 4-0 ante Portugués por la 13ª fecha. Newbery venció 3-0 a Laprida, CAI le ganó por idéntico marcador a Diadema, Huracán goleó 5-1 a USMA, Rada Tilly superó 3-1 a Sarmiento y Petroquímica derrotó 2-0 a Próspero Palazzo.

Saavedra goleó y sigue firme en la punta del Apertura A

Se disputó este domingo la 13ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia, en donde ganaron el líder, y los demás equipos que pelean entre los primeros lugares.

En ese contexto, el puntero General Saavedra goleó 4-0 al colista Deportivo Portugués con tantos de Cristian Reyes, Nicolás Reyes, Santino Barrientos y Máximo Aguila.

De esa manera, los del Parque se mantienen firmes en la punta del campeonato.

Por su parte, Jorge Newbery, que marcha segundo, también se quedó con los tres puntos en La Madriguera. El elenco de Edgardo Gordillo se impuso por 3-0 ante Laprida con tantos de Gabriel Toledo, René Billalba y Lucas Billalba.

De esa manera, el “Lobo” se mantiene a un punto de la cima.

Mientras tanto, en cancha del club Caleta Córdoba, Comisión de Actividades Infantiles derrotó 3-0 a Argentinos Diadema, con dos de Maximiliano Vega y uno de José Chacón.

Con ese resultado, el “Azzurro” se mantiene a tres puntos del líder Saavedra.

Rada Tilly se hizo fuerte en su cancha y le ganó 3-1 al Deportivo Sarmiento. Dos de Facundo Vilte y un tanto de Brian Cárdenas fueron los goles del “Aurinegro”, mientras que para el “Depo” anotó Emanuel Juárez de tiro penal.

Huracán, mientras tanto, goleó -en el Estadio Municipal- por 5-1 a Unión San Martín Azcuénaga con tres tantos de Oscar Castro, uno de Facundo Araya y otro de Santiago Nieto. El gol de los patricios lo marcó -de penal- Nicolás Mercado.

Además, Petroquímica, con goles de Aaron Cruzado y Benjamín Pedrosa, se impuso de local por 2-0 ante Próspero Palazzo.

Panorama de la 13ª fecha

DOMINGO 14

- General Saavedra 4 / Deportivo Portugués 0.

- Jorge Newbery 3 / Laprida 0.

- Rada Tilly 3 / Deportivo Sarmiento 1.

- Huracán 5 / USMA 1.

- Petroquímica 2 / Próspero Palazzo 0.

- CAI 3 / Argentinos Diadema 0.

Próxima fecha (14ª)

- General Saavedra vs Huracán.

- Argentinos Diadema vs Jorge Newbery.

- Próspero Palazzo vs CAI.

- Deportivo Portugués vs Deportivo Sarmiento.

- Laprida vs Rada Tilly.

- USMA vs Petroquímica.