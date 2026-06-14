Trump levantó el bloqueo naval al estrecho de Ormuz

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, expresó el presidente estadounidense tras confirmar un acuerdo con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario afirmó que el pacto quedó finalizado y celebró el resultado de las conversaciones.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, señaló el presidente estadounidense.

De manera simultánea, confirmó el fin de las operaciones navales que Estados Unidos mantenía en la zona desde el inicio de la crisis.

“Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, indicó.

El mensaje concluyó con una referencia al reinicio del tráfico marítimo y al flujo de petróleo a través de la vía marítima que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump.

EL ANUNCIO DE PAKISTAN

Antes de que el mandatario estadounidense anunciara oficialmente que el acuerdo con Irán estaba cerrado y autorizara la reapertura del estrecho de Ormuz, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ya había adelantado que las negociaciones entre Washington y Teherán habían desembocado en un entendimiento destinado a poner fin a meses de enfrentamientos y tensiones en Medio Oriente.

A través de un comunicado difundido este domingo, el mandatario paquistaní afirmó que las conversaciones habían concluido con éxito y confirmó que la firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

Sharif señaló que el pacto fue alcanzado tras una intensa ronda de contactos diplomáticos y sostuvo que ambas partes aceptaron poner fin a las operaciones militares.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, afirmó.

Según explicó, el entendimiento contempla la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, una formulación que, de acuerdo con su comunicado, también abarca la situación en el Líbano, uno de los principales focos de tensión regional durante las últimas semanas.

El jefe del Gobierno paquistaní presentó el acuerdo como el resultado de un esfuerzo diplomático multinacional que involucró a varios actores de la región. En ese sentido, agradeció tanto a Washington como a Teherán por mantener abiertas las vías de negociación en medio de la crisis y destacó el papel desempeñado por los países que participaron en las gestiones de mediación.

“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, expresó.

Sharif dedicó además un apartado especial a los gobiernos que colaboraron en las conversaciones. Mencionó particularmente a Qatar, que durante los últimos meses actuó como uno de los principales canales de diálogo entre las partes, y también resaltó la contribución de Arabia Saudita y Turquía.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo”, señaló, antes de elogiar las “inmensas contribuciones” realizadas por Riad y Ankara para acercar posiciones y facilitar el entendimiento.

El primer ministro paquistaní indicó asimismo que el proceso aún debe atravesar una etapa preparatoria antes de la firma formal. Según explicó, los países mediadores impulsarán durante esta semana una serie de encuentros destinados a definir los aspectos técnicos y operativos necesarios para la implementación del acuerdo.

“Los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, afirmó.