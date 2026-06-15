El quinto juego se podrá ver en el Socios Fundadores en pantalla gigante

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia invita a toda la familia “Mens Sana” a vivir juntos este miércoles en el Socios Fundadores la transmisión en pantalla gigante del quinto juego de las Finales de la Liga Nacional de Básquet 2025/26 frente a Quimsa de Santiago del Estero, a jugarse en el estadio Ciudad.
“Vení a acompañar a La Magia Verde en un partido clave de la serie. Te esperamos desde las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita. Además, el club aceptará la donación de alimentos no perecederos para distintas organizaciones de la ciudad.
El quinto juego de la final -serie que lidera Gimnasia 3 a 1- dará comienzo a las 21, y será televisado por la señal de TyC Sports 2.
El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de caer de local en el cuarto juego por 77 a 74, en un partido que “La Fusión” se lo adjudicó en suplementario, tras haber finalizado el tiempo regular igualados en 66.
Foto: Prensa Gimnasia