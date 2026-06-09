La interrupción comenzará este miércoles 10 de junio a las 14:00 y afectará a toda la ciudad. Algunos barrios verán suspendido el servicio desde las 8:00.

Habrá un corte general de agua en Comodoro por 24 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 10 de junio se interrumpirá el suministro de agua potable en todo Comodoro Rivadavia durante 24 horas, debido a la detención del bombeo del Sistema Acueductos por un corte de energía programado.

Según se indicó, la suspensión del servicio comenzará a las 14:00 horas y se extenderá por un lapso de 24 horas. La medida fue solicitada por la empresa transportista TRANSACUE S.A. con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en sus instalaciones.

Asimismo, los barrios Bella Vista Sur, Los Arenales, Loteo Feijóo, El Atardecer, Loteo Yapura y Loteo Pastrana registrarán la interrupción del suministro de manera anticipada. En estos sectores, el corte comenzará a las 8:00 de la mañana del mismo miércoles y también tendrá una duración de 24 horas.

Desde la SCPL explicaron que, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento Programado del Sistema Acueductos, se aprovechará la paralización del bombeo para ejecutar trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la infraestructura.

Las tareas previstas tienen como finalidad optimizar el funcionamiento de las instalaciones y fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de agua potable.

Ante esta situación, la prestadora solicitó a los vecinos hacer un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias disponibles durante el período de interrupción.