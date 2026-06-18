El secretario de Recaudación, Luis Perea, aclaró que la alícuota municipal es de apenas el 0,75% y que se aplica como Tasa de Comercio e Industria.

El Municipio desmintió que Comodoro tenga la tasa impositiva más alta del país en la compra de vehículos

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Recaudación, salió al cruce sobre las versiones periodísticas difundidas a nivel nacional que ubican a la ciudad como una de las jurisdicciones con mayor carga impositiva al momento de adquirir un vehículo 0 km.

Al respecto, el titular del área, Luis Perea, desmintió categóricamente dichos planteos y detalló el esquema fiscal vigente en la capital petrolera, que concuerda con disposiciones tributarias similares en distintas jurisdicciones del país, estando la alícuota de la ciudad por debajo de la media nacional.

"Queremos desmentir categóricamente ese cuestionamiento”, dijo al expresar que “bajo ningún modo, se llega a un valor cercano al 4% como se ha manifestado erróneamente en diversos medios, supuestamente por declaraciones del gerente de una compañía automotriz", afirmó.

En ese sentido, el funcionario explicó la composición de los tributos para echar luz sobre la confusión generalizada. "La tasa que aplica el Municipio no llega a ser el 1% del valor del vehículo; específicamente, se trata de una alícuota del 0,75% (un 7,5 por mil) sobre el valor de venta".

El secretario lamentó que se repliquen datos erróneos y lanzó una crítica a la falta de prioridades del sector corporativo en el contexto macroeconómico actual: "Si las autoridades de esta entidad se reunieron con el ministro (Luis) Caputo, hubiera sido bueno que planteen la situación de la industria nacional, que está tan vapuleada y golpeada, buscando medidas para protegerla, en lugar de cuestionar erróneamente a un municipio donde se aplica una tasa muy inferior a la que afirman", cerró.