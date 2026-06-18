Las Orquídeas: el Municipio dio respuesta a demandas de vecinos

Se instalaron reductores de velocidad, cartelería y se ejecutó el perfilado de calles, coordinando además un esquema de prevención policial.

Se realizó recientemente un encuentro entre funcionarios municipales, autoridades policiales y representantes de la vecinal para avanzar estratégicamente en la gestión del barrio Las Orquídeas. Durante el encuentro, se abordaron preocupaciones críticas relacionadas con la seguridad ciudadana y el mantenimiento de la infraestructura vial.

En este marco, como respuesta inmediata, el Municipio a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, procedió a la instalación de señalética vial y llevó adelante un operativo de limpieza para mejorar el orden barrial, haciendo hincapié en el compromiso de la gestión del intendente, Othar Macharashvili, por mantener un vínculo directo con la comunidad para resolver sus demandas de forma eficiente.

En alusión a las intervenciones realizadas, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló que “durante la reunión tratamos dos ejes principales: por un lado, la seguridad en el barrio por situaciones que se han ido viviendo en el último tiempo y, por otro, la coordinación para brindar soluciones en materia de infraestructura y mantenimiento vial”.

“Desde el Municipio acercamos soluciones colocando cartelería, reductores de velocidad y pasando la máquina en las calles que solicitaban”, indicó el funcionario y señaló que de la reunión participaron, además, integrantes de la Unidad Regional, del área de operaciones y de la comisaría de General Mosconi para dar respuesta a los problemas en cuanto a materia de seguridad.

Por su parte, la vecinalista del barrio Las Orquídeas, Karina Cayuman, destacó que “desde el Municipio dieron respuesta rápidamente a las solicitudes y el intercambio fue muy positivo. Como vecinalistas tratamos de mediar para brindar respuestas inmediatas a los vecinos, manteniéndonos cerca de la comunidad y acercándonos ante cualquier inquietud para resolverla a la brevedad”.