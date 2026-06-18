Choque en el Abásolo terminó con una infracción de tránsito

El siniestro se produjo en la esquina de Luis Sandrini y Chazarreta. Los vehículos sufrieron daños materiales y una de las conductoras recibió una sanción por circular con el seguro obligatorio vencido.

Una colisión entre dos vehículos se registró durante la mañana de este jueves en el barrio Máximo Abásolo. El hecho ocurrió cerca de las 8:00, en la intersección de las calles Luis Sandrini y Chazarreta, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional Séptima.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que los rodados involucrados eran un Chevrolet Corsa gris y una Toyota Hilux 4x4 blanca. Como consecuencia del impacto, el automóvil presentó daños en el paragolpes trasero izquierdo y en una de sus cubiertas, mientras que la camioneta sufrió averías en el paragolpes delantero.

Pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas. Durante el control de la documentación, los efectivos detectaron que la conductora del Chevrolet circulaba con el seguro obligatorio vencido, por lo que se le labró el acta de infracción correspondiente.