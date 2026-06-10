Cerro Hermitte: cómo se arma el puntaje para acceder a beneficios

Tras el desmoronamiento del Hermitte, se avanza en el scoring y en la sistematización de datos para garantizar transparencia, trazabilidad y equidad

Este miércoles, en instalaciones del Municipio, se desarrolló la segunda mesa de trabajo de la Comisión de Emergencia conformada en el marco del desplazamiento del Cerro Hermitte, con el objetivo de profundizar las acciones y herramientas destinadas a asistir a las familias afectadas.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, y contó con la participación de representantes de distintas áreas municipales, entre ellas Infraestructura, Obras Particulares, Subsecretaría de Planeamiento, Catastro, Secretaría de Recaudación y Dirección de Informática.

Al respecto, Hernández destacó la incorporación de la Secretaría de Recaudación a la mesa de trabajo y valoró el aporte realizado en torno al sistema de scoring y puntajes que se analiza implementar. “La subsecretaria nos mostró un método que ya vienen utilizando y que seguramente, junto con la base de datos que tiene el Municipio, nos permitirá obtener no solamente un puntaje, sino también un listado definitivo”, explicó.

En ese sentido, indicó que se trata de una metodología preliminar que continuará desarrollándose para garantizar “trazabilidad y legalidad” en todo el proceso. Asimismo, remarcó que el trabajo apunta a cumplir con los plazos establecidos por la Comisión. “Es un paso muy importante para llegar dentro de los 45 días previstos con un listado final y definitivo para elevar al Ejecutivo”, afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Recaudación, Bárbara Victorino, explicó que durante el encuentro se avanzó en el análisis de un sistema de scoring o puntuación que permitirá establecer criterios objetivos y transparentes para la asignación de beneficios habitacionales a las personas afectadas.

“Desde la Secretaría de Recaudación mostramos cómo funciona actualmente el sistema desarrollado para la entrega de lotes fiscales, que permite calcular puntajes y organizar la información de manera trazable y transparente”, indicó la funcionaria.

Asimismo, detalló que el sistema fue desarrollado íntegramente por trabajadores municipales de la Dirección de Informática y funciona sobre servidores locales del Municipio. “Es importante destacar que todo el desarrollo informático es local, realizado por empleados municipales con tecnología de punta y sin recursos externos”, remarcó.

Victorino explicó además que el esquema presentado toma como antecedente las herramientas ya implementadas para reglamentar las exenciones impositivas aprobadas para los damnificados por el desplazamiento del Cerro Hermitte. En dicho sentido, explicó que “se expuso cómo se sistematizó la información vinculada a las resoluciones y ordenanzas vigentes, y de qué manera esa experiencia puede servir para los nuevos beneficiarios”.

Finalmente, indicó que las distintas áreas municipales, continuarán trabajando en la definición de los parámetros y el peso de cada variable que integrará el scoring final, con el propósito de establecer de manera clara y equitativa el acceso a los beneficios que disponga la Comisión de Emergencia.