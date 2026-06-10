Las inspecciones técnicas comenzaron el 5 de junio y continuarán durante las próximas semanas en distintas manzanas del sector. Los estudios permitirán evaluar el estado edilicio de las viviendas, establecer prioridades de intervención y aportar información clave para la elaboración del informe final de la consultora IATASA.

Peritan las estructuras en viviendas de El Marquesado y Los Tilos

En el marco del seguimiento integral que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el barrio Marquesado–Los Tilos, la Secretaría de Ordenamiento Territorial continúa ejecutando el cronograma de peritajes edilicios y estructurales, con el objetivo de relevar las condiciones de las viviendas y avanzar en la planificación de futuras acciones sobre el sector.

Las tareas son realizadas por el ingeniero Sardón y forman parte de un proceso de evaluación técnica impulsado por el Municipio, que busca determinar el estado de cada inmueble y establecer un orden de intervención, priorizando aquellas construcciones que presenten mayores niveles de riesgo.

En ese contexto, el pasado 5 de junio se dio inicio a las inspecciones y relevamientos técnicos en las manzanas 31 y 32, mientras que este miércoles 11 de junio se continuará con los trabajos para completar la evaluación de ambos sectores.

Posteriormente, el cronograma prevé inspecciones en la manzana 33 el día 16 de junio, y en la manzana 34 durante la jornada del 18 de junio, avanzando de manera progresiva sobre las viviendas relevadas.

Cabe resaltar que, personal municipal se comunicará de forma individual con cada grupo familiar para coordinar la fecha y el horario correspondiente a la inspección de su vivienda. Asimismo, en aquellos casos en que los vecinos no puedan encontrarse presentes en el turno asignado, se programará una nueva visita para garantizar que ninguna familia quede excluida del proceso.

Asimismo, todas las evaluaciones y conclusiones que surjan de estas inspecciones estarán sujetas al informe final que emitirá la consultora IATASA, organismo técnico responsable de los estudios integrales que se desarrollan en el sector.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando con criterios técnicos y acompañamiento permanente a las familias, priorizando la seguridad de los vecinos y la obtención de información objetiva que permita avanzar en la toma de decisiones futuras.