PECOM trae maquinaria pesada para avanzar con la obra del Cerro Hermitte

Los nuevos equipos agilizarán las tareas de aterrazamiento y movimiento de suelo, orientadas a consolidar la seguridad en el barrio Médanos y zonas aledañas.

La empresa PECOM, representada por el CEO, Horacio Bustillo, confirmó este martes en un encuentro mantenido con el intendente Othar Macharashvili, que el equipamiento pesado clave comprometido para la estabilización del Cerro Hermitte arribará a la ciudad en un par de semanas.

El mismo se sumará de manera directa a las labores de movimiento de suelos que se están ejecutando en el sector y consolidarán el compromiso asumido por la firma para esta obra, donde los trabajos en el faldeo se iniciaron de manera preliminar los primeros días de junio, con equipos propios del Municipio para garantizar la seguridad de la zona.

Esta intervención busca dar una respuesta concreta tras el desplazamiento de suelo registrado el pasado 18 de enero y se define a partir de rigurosos estudios técnicos realizados por especialistas de las consultoras IATASA y SRK, quienes determinaron la necesidad de un plazo de ejecución de más de 60 días para remover rocas y trazar terrazas en el sector, con un movimiento de suelo que superará los 100 mil metros cúbicos entre las cotas 160 y 200, cubriendo un desnivel aproximado de 40 metros mediante la conformación de escalones de cinco metros de altura.