La medida se llevará adelante este miércoles y jueves en un área específica de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La SCPL retirará conexiones irregulares de agua en un sector de Km. 8

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que los próximos miércoles 24 y jueves 25 de junio realizará el retiro de mangueras irregulares instaladas en un sector de Km. 8, con el objetivo de normalizar el servicio de agua potable.

La intervención alcanzará a los vecinos frentistas comprendidos entre las calles Casimiro Biguá y Código 3518, y José Leonardo Trevisán y Código 3532, identificados en el plano difundido por la cooperativa con color celeste.

Desde la SCPL indicaron que los usuarios que aún no cuenten con una conexión domiciliaria regular deberán gestionar la correspondiente habilitación del servicio en cualquiera de las oficinas comerciales de la entidad.

Los trámites pueden realizarse en la oficina de Km. 8, ubicada en Alférez Alfredo Vázquez Nº 749; en la sede central de San Martín Nº 1641; o en la sucursal de Rada Tilly, situada en Juan Guteff Nº 2075, local 5. La atención al público se brinda de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Asimismo, la cooperativa recordó que los vecinos también pueden realizar consultas y gestiones a través de “Lara”, el asistente virtual de la SCPL, comunicándose al WhatsApp +54 9 297 526-0760.