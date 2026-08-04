La "SCPL en tu barrio" tuvo más de 2.000 trámites y consultas

Desde su creación hace más de siete años, la SCPL sostiene de manera ininterrumpida “SCPL en tu barrio”, una iniciativa que se ha convertido en un espacio de referencia para la comunidad. Durante el primer semestre de 2026, el programa continuó recorriendo asociaciones vecinales, organizaciones sociales y clubes deportivos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, acercando las oficinas comerciales a los barrios y promoviendo una atención más ágil, accesible y personalizada.

A través de esta política institucional, la Cooperativa fortalece el vínculo con sus asociados, facilita el acceso a trámites comerciales y acompaña la regularización de los servicios esenciales, reafirmando su compromiso con una gestión cercana y orientada a las necesidades de la comunidad como la solicitud de reconexión de agua, cloacas y energía; gestión de altas y bajas; empadronamiento a jubilados; solicitud del servicio de fibra óptica y del servicio de DGO; adhesión al Servicio Solidario de Sepelios; verificación del consumo de energía; reseteo de contraseñas en la plataforma MI.SCPL.COOP; actualización de datos; cambio de titularidad y pagos pendientes, ya que hay una caja habilitada.

Al respecto, el responsable del programa, Benjamín Cusumano, destacó que “como todos los años, seguimos acercando la Cooperativa a los vecinos y contamos siempre con una fuerte demanda. La recepción que tenemos es muy buena, ya que los vecinos aguardan la visita a su barrio para no tener que acercarse a las sucursales y principalmente por la atención personalizada que ofrecemos, buscando una solución para cada socio”.

Durante la edición 2026, el programa lleva concretadas 33 visitas a distintos sectores de Comodoro, con alrededor de 1550 consultas atendidas y 500 trámites realizados. En este sentido, Cusumano detalló cuáles son las gestiones más solicitadas. “Por la cuestión socioeconómica actual, la mayor cantidad de trámites que estamos realizando son actualizaciones y refinanciaciones para regularizar los servicios y evitar llegar al corte del servicio por falta de pago”, indicó.

Además, mencionó otras gestiones que se atienden en esta oficina itinerante, ya que “dentro del programa pueden resolver todos los trámites que pueden encontrar en cualquiera de las oficinas comerciales. Pueden hacer solicitud de servicio, cambio de domicilio, consultas sobre el estado de cuenta, refinanciaciones y planes de pago, y pueden solicitar internet en toda la ciudad donde tenemos cobertura. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer en el programa porque van a encontrar una respuesta”.

Finalmente, el vocero de la SCPL resaltó que “en el primer día de la visita, mucha gente se acerca a consultar y en el segundo vienen a concretar el trámite; siempre realizamos dos jornadas para cada visita, alternando entre la zona norte y la zona sur de Comodoro, para estar cerca de todos los vecinos”.

De esta manera, durante el primer semestre y hasta fines de julio de 2026 el programa recorrió las asociaciones vecinales de los barrios Los Bretes, Laprida, Próspero Palazzo, Stella Maris, General Mosconi, Moure, 25 de Mayo, René Favaloro, Caleta Córdova, Pueyrredón, Moreno, Presidente Ortiz, 9 de Julio, Sarmiento, Abel Amaya, José Fuchs, Rodríguez Peña, Quirno Costa, Centenario, 30 de Octubre, Standart Norte, Don Bosco, Ceferino Namuncurá, Manantial Rosales, Juan XXIII, Máximo Abásolo, Saavedra y Pietrobelli. También, visitó diversas organizaciones y clubes sociales y deportivos como Asociación de Veteranos de Fútbol, Club Deportivo Roca, Centro de Jubilados y Pensionados de la UOCRA, Asociación de Forestadores y Productores de Km. 17 y la Unión del Personal de Seguridad Privada de la Patagonia.

Durante el segundo semestre del año, "SCPL en tu barrio" continuará recorriendo nuevos sectores de la ciudad, sumando así más jornadas de atención personalizada para reforzar el trabajo en el territorio y el vínculo con la comunidad. Las próximas fechas y ubicaciones de las visitas serán publicadas en las redes sociales de la SCPL.