Martes mayormente nublado en Comodoro: la máxima llegará a 9°C

La jornada se mantendrá con abundante nubosidad y prácticamente sin lluvias. El viento volverá a ganar intensidad durante la tarde, cuando podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 4 de agosto una jornada mayormente nublada, con temperaturas bajas durante las primeras horas y un leve ascenso hacia la tarde.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura rondará los 2°C, mientras que el viento soplará desde el sudoeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se espera el momento más templado del día, con una máxima cercana a los 9°C. El viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, alcanzando entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h. La posibilidad de lluvias será muy baja, de entre 0 y 10%.

Finalmente, durante la noche continuará el cielo mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta aproximadamente 6°C. El viento volverá a posicionarse del sudoeste, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, después de varios días marcados por las precipitaciones, el martes ofrecerá una pausa de las lluvias en Comodoro, aunque seguirá el ambiente frío y el viento se hará sentir especialmente durante la tarde.