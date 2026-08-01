Fin de semana frío, con probabilidad de lluvias y fuertes ráfagas

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y zona de influencia anticipa un fin de semana marcado por las bajas temperaturas, la presencia de lluvias aisladas y períodos de viento intenso, condiciones que se mantendrán hasta el inicio de la próxima semana.

Para este sábado 1 de agosto se prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 6°C. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante la jornada. El viento soplará con intensidades de entre 23 y 31 km/h por la mañana, disminuyendo hacia la tarde y la noche, aunque durante las últimas horas del día podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El domingo 2 de agosto continuará el tiempo inestable, con temperaturas entre 4°C y 7°C. La mayor probabilidad de lluvias se concentrará durante la mañana, cuando alcanzará entre 40% y 70%. Además, será la jornada con mayor intensidad de viento, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

En tanto, para el lunes 3 de agosto se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 8°C, sin probabilidades significativas de precipitaciones. El viento se mantendrá moderado, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, sin ráfagas de consideración.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo será el día de mayor inestabilidad, por lo que se recomienda a la población circular con precaución ante la posibilidad de lluvias y fuertes ráfagas de viento.