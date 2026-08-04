Conversatorio por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Secretaría de Desarrollo Social y Salud de Rada Tilly promovió el encuentro para el sábado a las 16.

La actividad se realizará en el Club de Leones de Rada Tilly, ubicado en Combate Naval de Quilmes 729. La misma estará a cargo de Marilin Lamy y Joaquina Provedo, médica pediatra y especialista en Desarrollo Infantil, integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del municipio de Rada Tilly.

Este encuentro se desarrolla en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto y este año se celebra bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona".

El objetivo del conversatorio es generar un espacio abierto de intercambio para conversar sobre los mitos más frecuentes relacionados con la lactancia materna, despejar dudas, compartir información y acompañar a las personas gestantes, familias y a toda la comunidad.

"La lactancia suele estar rodeada de muchas expectativas, creencias y exigencias que pueden generar dudas o inseguridades. Queremos ofrecer un espacio de escucha y diálogo donde las familias puedan hacer preguntas, compartir experiencias y acceder a información confiable que les permita transitar este proceso con mayor tranquilidad y acompañamiento", expresó Lamy, licenciada en psicología.

La lactancia materna constituye una fuente de alimentación, protección y vinculación esencial durante los primeros años de vida. Promover espacios de información y diálogo permite fortalecer el acompañamiento a las familias y favorecer decisiones informadas.

Esta será la segunda edición del conversatorio realizado en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y forma parte de un ciclo de encuentros abiertos a la comunidad impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, destinados a abordar temas vinculados al desarrollo infantil, la salud perinatal, la crianza, la vinculación y lactancia materna.

La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción y está destinada a personas gestantes, familias, profesionales y a toda la comunidad interesada.