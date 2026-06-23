Avanza la construcción de un paseo peatonal en el Abásolo

El Municipio inició las obras para transformar los bulevares del final de la calle Huergo en un nuevo paseo peatonal.

Con el propósito de crear áreas seguras y confortables para el esparcimiento familiar, y como parte de las acciones que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Control Urbano y Operativo comenzó la construcción de un paseo peatonal en los bulevares de la calle Huergo, en el tramo comprendido entre Jorge Cafrune y Chazarreta del barrio Máximo Abásolo.

Desde la semana pasada, las cuadrillas de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación concretan tareas de limpieza, desmalezado, zanjeo, colocación de postes para luminarias y demarcación de veredas, como parte del proyecto integral que contempla la instalación de iluminación moderna, bancos y nueva vegetación, con el propósito de optimizar este espacio público para el encuentro de los vecinos.

En relación a los trabajos iniciados, el subsecretario de la cartera, Luis Correa, indicó que dicha iniciativa se enmarca en un pedido realizado por el intendente a principios de año al detallar que “comenzamos la construcción de un paseo que abarca cuatro bulevares con una extensión aproximada de 400 metros. Como parte del cronograma, arrancamos por el primer bulevar que está situado enfrente a la comisaría Séptima”.

“Con todos estos trabajos, buscamos dejarlo con funcionalidad para que lo utilicen los vecinos, dado que es un espacio amplio y lindo”, añadió el funcionario, al tiempo que indicó que “el primer bulevar ya está iluminado. Hoy estamos colocando las farolas del segundo, con la instalación del cableado y se espera que para la semana que viene ya estén terminados los dos sectores restantes”.

Correa puso énfasis en la importancia del proyecto al sostener que “es algo que los vecinos venían requiriendo hace rato. Estamos avanzando a paso firme porque entendemos que hay que darles a los bulevares el aprovechamiento y la utilización que se merecen”.

En esa línea, el vocero municipal aprovechó la oportunidad para poner en valor la colaboración de los vecinos y solicitar que sigan ayudando con el cuidado.