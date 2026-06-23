Los trabajadores sin empleo y ocupados parcialmente treparon a los 21 mil en Chubut y es el peor registro de los últimos diez años.

Se duplicó el desempleo en Comodoro y creció al doble la subocupación en Trelew

El desempleo experimentó una fuerte suba en el primer trimestre de este año, cuando se duplicaron los valores en Comodoro, pasando del 1,3% al 2,7%; mientras que en Trelew la suba fue bastante menor, saltando del 5,7% al 7,1%.

Río Gallegos mostró el nivel de desempleo más elevado con un 8,5%, mientras que en Ushuaia y Río Grande trepó al 7,5%.

En lo que respecta al subempleo (trabajadores con menos de 35 horas semanales), Trelew se ubicó al tope de la Patagonia con el 10,3% y duplicó el 5,1% que se había registrado en el primer trimestre de 2025.

Comodoro tuvo un 5,9% de desocupados y Río Gallegos ocupa el segundo peor nivel con un 7,6%. Luego vienen los dos aglomerados de Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande), que registraron el 6,2% de subempleo.

En Chubut se contabilizaron 21 mil desocupados y subempleados, pero si se le suman los que buscan cambiar de empleo por uno mejor la cifra asciende a los 38 mil trabajadores. Esa cantidad superó al peor momento de la pandemia y a la crisis del 2019.

De conjunto en las cinco provincias de la Patagonia, se contabilizaron 107 mil trabajadores con problemas de empleo, una cantidad notoriamente mayor a los 89 mil del primer trimestre del 2025 y un poco menor a las de la pandemia.

Fuente: El Extremo Sur