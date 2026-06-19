El CPB Stella Maris cumplió 30 años

Con el acompañamiento de autoridades municipales y familias del sector, se llevó a cabo el acto por las tres décadas de existencia del Centro de Promoción Barrial Stella Maris. Se trata de un espacio destinado al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios del barrio costero de zona sur de Comodoro Rivadavia.

Este viernes al mediodía, se realizó el festejo por el 30° aniversario del Centro de Promoción Barrial Stella Maris, institución dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Familia de la Municipalidad. La ceremonia contó con la participación del intendente, Othar Macharashvili; el titular de dicha cartera, Ángel Rivas; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el responsable de la Secretaría de Salud, Jorge Espíndola; la secretaria de Género, María Cativa; las subsecretarias Julieta Miranda y Gabriela Moreno; y la directora del CPB, Verónica Muñoz.

En la ocasión, el intendente destacó el trabajo articulado entre el Municipio, las organizaciones sociales, las instituciones barriales y el sector privado en beneficio de la comunidad del barrio, al afirmar que “cuando la familia de Comodoro se junta, hacemos muchísimas cosas”. Además, valoró el compromiso de quienes impulsan acciones comunitarias en el territorio y ratificó la decisión de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“El encuentro demuestra que hacemos muchísimas cosas y vamos a hacer muchas más por todas las familias que nos acompañan en el cumplimiento de este rol” dijo al agregar que “en los tiempos que estamos viviendo, desde la gestión, sostenemos a quiénes desde las distintas áreas, desarrollan las políticas públicas: Salud, Desarrollo, Obras Públicas, Cultura y Deporte. Trabajamos a diario para no bajar la calidad de lo que hacemos para la comunidad y valoramos el esfuerzo que hace cada familia, que es inconmensurable”, ponderó Macharashvili.

POLITICAS COMUNITARIAS

A su turno, Ángel Rivas indicó: “nos llena de orgullo el trabajo que se realiza y por sobre todo el trabajo en red con cada una de las instituciones, con las fundaciones y con los vecinos que confían y se acercan en cada momento, y esto lo hacemos a través de las políticas públicas municipales”.

“Estamos convencidos y sabemos por sobre todas las cosas, que tenemos la enorme tarea de proyectar el crecimiento a partir del trabajo en equipo y en red en pos de los niños que son parte de este espacio. Para ellos, debemos delinear un futuro próspero en una ciudad que los abrace”, señaló el funcionario.

Por su pate, Verónica Muñoz, detalló: “la historia de la institución se describe con las pequeñas y grandes acciones de todos los días, brindando contención a las primeras infancias en el jardín maternal, acompañando de manera integral a familias en situación de vulnerabilidad y tejiendo lazos firmes”.

“Treinta años significan muchas emociones juntas y un compromiso inalterable con la justicia social, por ello agradecemos a cada director, docente auxiliar, personal operativo y equipo social que dejó su huella en esta institución y fundamentalmente a cada familia que confió y formó parte de esta historia. Pretendemos -enfatizó-, que sean el impulso para seguir caminando juntos, cuidándonos mutuamente y construyendo el barrio que soñamos y nos merecemos”, destacó la directora.

Desde su fundación, la institución ha priorizado la protección de derechos y el fortalecimiento de los vínculos entre las familias del barrio. Además de la importancia del trabajo colectivo entre jardines maternales, escuelas y organizaciones para asistir a sectores vulnerables.