Estudiantes de la escuela municipal prometieron a la bandera

La promesa se realizó en el marco del 206° aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. “Es un acto que marca el compromiso de defender los valores de la Patria”, subrayó el intendente Machsrashvili.

La ceremonia tuvo lugar este viernes, en horas de la tarde, en el Centro Cultural, donde estuvieron presentes el intendente Othar Macharashvili; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el titular de la cartera de Salud, Jorge Espíndola; la responsable de la Secretaría de Género, María Cativa; el gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; la directora de la Escuela Municipal N° 2006, Leticia Cardoso; la supervisora técnica escolar, María Cristina Chiramberro; miembros del gabinete municipal; concejales; y personal docente y no docente de la institución; además de los alumnos de 4° grado y sus familias.

Se trata de la primera promoción de estudiantes de la Escuela Municipal que efectúa la Promesa a la Bandera, teniendo en cuenta que el establecimiento educativo abrió sus puertas en el año 2022, lo que remarca la importancia de este acto cívico.

En ese contexto, Macharashvili felicitó a los alumnos por cumplir con la promesa de lealtad a la Bandera Nacional y destacó: “es un acto hermoso, que marca el compromiso a defender, con la vida de uno, la identidad, la pertenencia, los espacios culturales de la propia familia y los valores de la Patria”.

Del mismo modo, el intendente manifestó: “nos emociona ver cómo los chicos se prepararon para esto y cómo los docentes lograron transmitirles ese amor por los colores, el himno y por la familia que conforma este gran país que es Argentina”.

Por su parte, Leticia Cardoso indicó que este acto “celebra el legado que Manuel Belgrano nos dejó”, al tiempo que resaltó que, con estas acciones, “les enseñamos a los niños lo que es pertenecer a una historia. Las escuelas son un lugar privilegiado para crear ciudadanía y valorar a quienes liberaron a Argentina y Sudamérica”.