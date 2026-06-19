Comodoro Conocimiento asesora a emprendedores

La propuesta gratuita y abierta a todo público, se desarrollará este sábado de 13 a 20 en el Centro Cultural, en el marco de PICA Diseño. Especialistas de la Agencia brindarán diagnósticos individuales y orientación práctica para fortalecer proyectos, marcas y emprendimientos, sin necesidad de inscripción ni turno previo.

La Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, participará de una nueva edición de “+Impulso CR-Clínica de Negocios”, un espacio destinado a emprendedores, profesionales, diseñadores, PyMEs, estudios creativos y comercios que busquen consolidarse o potenciar su crecimiento. La actividad permitirá acceder de manera libre y gratuita a consultas personalizadas con especialistas en desarrollo de negocios, formalización de actividades, comercialización y planificación estratégica.

Al respecto, el gerente Ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace, señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el entramado productivo local a través del acceso al conocimiento y la asistencia técnica.

“Muchas veces los emprendedores y profesionales tienen el saber técnico o creativo para desarrollar una actividad, pero necesitan herramientas para transformarla en un proyecto económicamente sostenible. Desde la Agencia, buscamos acercar ese conocimiento y acompañar esos procesos de crecimiento”, sostuvo.

En ese sentido, Squillace destacó: “Comodoro tiene talento, capacidad emprendedora y una comunidad creativa muy valiosa, por ello, buscamos generar las condiciones para que esas capacidades se conviertan en oportunidades concretas de desarrollo, empleo y crecimiento para la ciudad”.

La contadora general de Comodoro Conocimiento, Marilina Vacis, destacó: “esta propuesta apunta a brindar herramientas concretas que les permitan transformar ese potencial en proyectos sostenibles y que la idea es que quienes asistan puedan llevarse respuestas, nuevas perspectivas y herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. El conocimiento también es un motor de desarrollo y generación de oportunidades”.

HERRAMIENTAS

La Clínica de Negocios busca dar respuesta a algunos de los desafíos más frecuentes que enfrentan quienes emprenden. Durante la jornada, se brindará orientación sobre estructuras de costos, rentabilidad, alternativas de financiamiento, registro de marcas, derechos de autor, formalización de actividades económicas y estrategias digitales para captar clientes.

Además, el equipo técnico ofrecerá recomendaciones a medida para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con las necesidades y la etapa de desarrollo de cada iniciativa.

Los interesados pueden acercarse directamente al Centro Cultural de 13 a 20 para acceder a los espacios de consulta, por orden de llegada y de forma totalmente gratuita.