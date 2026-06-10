El Gobierno nacional estableció subas escalonadas para el personal de casas particulares. En la Patagonia se deberá aplicar además un adicional por zona desfavorable del 31%.

Empleadas domésticas: oficializaron aumentos pero quedarían por debajo de la inflación

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, con incrementos escalonados entre abril y julio de 2026. Sin embargo, los porcentajes acordados vuelven a ubicarse por debajo de los niveles de inflación registrados y proyectados para el mismo período.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares.

El esquema contempla un aumento retroactivo del 1,8% para abril, un 1,6% para mayo, un 1,5% para junio y un 1,4% para julio. Además, para abril se dispuso el pago de un bono extraordinario equivalente al 50% del incremento calculado sobre los salarios de marzo.

La actualización salarial se conoce en un contexto en el que los índices de inflación continúan ubicándose por encima de esos porcentajes. De hecho, abril cerró con una inflación del 2,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan registros superiores al 2% para los meses siguientes.

Zona desfavorable

En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones deberá aplicarse el adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios establecidos para cada categoría.

De esta manera, las remuneraciones de las trabajadoras domésticas de la Patagonia se ubicarán por encima de las escalas nacionales.

Escalas para julio 2026

Personal para tareas generales:

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Caseros:

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Supervisores:

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Las nuevas escalas regirán para todo el país, aunque en la Patagonia deberán incrementarse con el adicional correspondiente por zona desfavorable.