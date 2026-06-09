Billeteras virtuales: cuáles ofrecen hoy los mejores rendimientos

Algunas plataformas volvieron a actualizar sus tasas y ya ofrecen rendimientos superiores al 27% anual. Cocos Pay, Fiwind y Ualá encabezan el ranking de las billeteras que más pagan por mantener saldo en cuenta.

Las billeteras virtuales continúan consolidándose como una de las principales alternativas para quienes buscan obtener rendimiento sobre sus pesos sin inmovilizar el dinero. En un escenario económico donde la inflación sigue siendo una preocupación para los ahorristas, varias plataformas financieras actualizaron sus tasas y volvieron a competir por ofrecer mejores rendimientos.

Actualmente, algunas aplicaciones ya superan el 27% de Tasa Nominal Anual (TNA), permitiendo generar intereses diarios con disponibilidad inmediata de los fondos.

Las billeteras que más pagan

Según los últimos datos disponibles, el ranking de rendimientos está encabezado por:

Cocos Pay: 27,93% TNA.

Fiwind: 27% TNA (hasta $750.000).

Ualá: 26% TNA (hasta $1.000.000).

Carrefour Banco: 21% TNA.

Prex Argentina: 18,5% TNA.

Naranja X: 18% TNA.

Personal Pay: 17,79% TNA.

Mercado Pago: 17,61% TNA.

Global66: 17,53% TNA.

Claro Pay: 16,98% TNA.

Cómo funcionan

Las cuentas remuneradas permiten que el dinero depositado genere intereses automáticamente sin necesidad de constituir un plazo fijo. En la mayoría de los casos, los rendimientos se acreditan diariamente y los usuarios pueden retirar o utilizar el dinero cuando lo necesiten.

Algunas aplicaciones utilizan cuentas remuneradas tradicionales, mientras que otras canalizan los fondos hacia Fondos Comunes de Inversión Money Market, instrumentos de bajo riesgo que ofrecen liquidez prácticamente inmediata.

La principal ventaja

A diferencia del plazo fijo, que obliga a inmovilizar el capital durante al menos 30 días, las billeteras virtuales permiten disponer de los fondos en cualquier momento. Esa flexibilidad explica gran parte de su crecimiento entre los argentinos, que buscan preservar el valor de sus ahorros sin resignar liquidez.

Sin embargo, especialistas recuerdan que las tasas pueden modificarse periódicamente y que, en el caso de los fondos Money Market, los rendimientos varían de acuerdo al desempeño diario de los activos que integran cada fondo.