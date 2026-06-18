Alto riesgo de seguridad pública al agravarse el conflicto policial

Las medidas de fuerza que lleva adelante el personal subalterno de la Policía de Santa Cruz, podrían agravarse en Caleta Olivia a partir de las cero horas del viernes, ya que del quite de colaboración se pasaría al acuartelamiento.

Aunque a esta última instancia la denominan formalmente “autoconvocatoria” y fue la moción aprobada poco después del mediodía de este jueves, su alcance implicaría un alto riesgo para la seguridad pública si es que se lleva a la práctica.

La decisión en esta ciudad se tomó en una asamblea celebrada en el gimnasio de la vecinal del barrio Mirador (foto), luego de escucharse el informe de un referente paritario que los representa en el Consejo del Salario.

El gobierno argumenta que ya ha formalizado nueve propuestas de incrementos salariales para el personal policial y del Servicio Penitenciario provincial, pero las mismas siguen siendo distantes a las demandas.

Voceros de los uniformados dijeron que la mayoría de los ofrecimientos que hace el gobierno son cifras “en negro” y además en algunos casos incoherentes.

A modo de ejemplo citaron que propone dar un mayor porcentaje a los escalafones más bajos como el caso de un agente ingresante, para equiparar ingresos económicos, sin tener en cuenta que un suboficial con cierta jerarquía tiene más responsabilidad de funciones.

Por otra parte, pudo saberse que en la tarde noche de este mismo jueves los voceros de los manifestantes iban a reunirse con un abogado particular, a fin de contar con asesoramiento para llevar adelante el incremento de las medidas de fuerza.

Es que, señalaron, el quite de colaboración implicaba acudir a las dependencias con uniforme y responder solamente a llamados de emergencia por casos complicados.

Pero con la “autoconvocatoria” acudirán con indumentaria civil y el arma reglamentaria pero no colaboraran con sus superiores, a excepción de situaciones extremas que impliquen riesgos de vida.

En consecuencia, se vería agravada la seguridad pública de la población, teniendo en cuenta que han comenzado a incrementarse hechos delictivos en la vía pública y en domicilios particulares, algo que no puede ser contenido por las rondas de vigilancia que el Ministerio de Seguridad de la Nación asignó al personal de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.