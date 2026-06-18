Salarios: docentes también rechazaron ofrecimiento

En la negociación paritaria de este jueves celebrada en Río Gallegos, el principal gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, no aceptó el porcentual de incremento salarial ofrecido por el gobierno.

Fue similar al que se propuso a los profesionales de la salud (APROSA) consistente en un 16,8 % acumulativo, del cual el 10 % comenzaría a pagarse con los haberes de julio.

El gremio docente no solo consideró insuficiente la oferta sino que también volvió a reclamar la devolución de los días descontados y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza que esta semana consistieron en 72 horas de paro.

Las negociaciones no están cerradas y se reanudarán la semana próxima, pero ADOSAC dejó sentado en actas que rechazaba la propuesta ofrecida hoy.

En tanto, mientras se desarrollaba la mesa de paritaria, grupos de afiliados y afiladas protagonizaron una ruidosa vigilia en Río Gallegos (foto) y otras localidades de la provincia.

En Caleta Olivia la misma se realizó en el acceso norte, sobre la Ruta 3, la cual incluyó la entrega de panfletos