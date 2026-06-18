Salarios: docentes también rechazaron ofrecimiento

Fue similar al que se propuso a los profesionales de la salud (APROSA) consistente en un 16,8 % acumulativo, del cual el 10 % comenzaría a pagarse con los haberes de julio.
El gremio docente no solo consideró insuficiente la oferta sino que también volvió a reclamar la devolución de los días descontados y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza que esta semana consistieron en 72 horas de paro.
Las negociaciones no están cerradas y se reanudarán la semana próxima, pero ADOSAC dejó sentado en actas que rechazaba la propuesta ofrecida hoy.
En tanto, mientras se desarrollaba la mesa de paritaria, grupos de afiliados y afiladas protagonizaron una ruidosa vigilia en Río Gallegos (foto) y otras localidades de la provincia.
En Caleta Olivia la misma se realizó en el acceso norte, sobre la Ruta 3, la cual incluyó la entrega de panfletos