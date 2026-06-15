Conducía una camioneta con 2,28 grs. de alcohol en sangre

La guardia de esa dependencia fue alertada alrededor de las 19:00 por el servicio de emergencias 911 a requerimiento de varios automovilistas que manifestaban que una Ford Ranger color azul, se desplazaba de manera peligrosa por la Ruta Provincial Nº 12 en dirección a Cañadón, realizando maniobras peligrosa s y cruzándose carril.
El rodado pudo ser interceptado antes que llegara la zona urbana, precisamente a la altura del Feedlolt del gremio petrolero, donde se hizo descender al conductor.
El mismo fue identificado como Claudio Santibáñez, de 52 años quien admitió que había ingerido bebidas alcohólicas e incluso en el interior del rodado se halló una botella de vino y una petaca metálica.
Tras ello fue conducido a la Comisaría donde inspectores de transito de la comisión de fomento le practicaron el test de alcoholemia, el cual arrojo como resultado que tenía 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre.
Además, no poseía licencia de conducir ni seguro automotor obligatorio, labrándose las actuaciones correspondientes, quedando la camioneta retenida a disposición del Juzgado de Paz de Cañadón Seco
Finamente, desde la jefatura zonal vial de Policía de Santa Cruz se destacó “la inmediata respuesta por parte del personal la Comisaria Cañadón Seco, evitando un hecho lamentable como consecuencia de la ingesta alcohólica, teniendo como premisa resguardar la vida de quienes transitan en nuestras rutas, y que en la Provincia rige Alcohol 0”.