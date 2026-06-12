Paritaria policial se demora por adversas condiciones climáticas

La ventosa jornada y el frío extremo de este viernes en Río Gallegos, a lo que se sumó un corte de energía, motivaron que se demore la segunda mesa de la paritaria policial.

Las negociaciones enmarcadas en el Consejo del Salario que también comprenden a la División Bomberos y al Servicio Penitenciario Provincial, iban a reanudarse alrededor de las 09:00 y debieron postergarse hasta las 16:00 según lo hicieron saber a El Patagónico voceros que representan al personal de las fuerza de seguridad de Santa Cruz.

La inclemencias climáticas están afectando a otras localidades de la provincia, donde se registraron fuertes temporales de nieve e incluso vientos intensos que provocan voladeros y obligaron a cortar total o parciamente tramos de rutas nacionales y provinciales,

Además, Río Gallegos, Piedra Buena, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre estuvieron por varias horas sin energía debido a una falla en el sistema del interconectado.

Las adversas condiciones no impidieron que en la tarde noche del jueves continuaran registrándose manifestaciones de protesta por parte de efectivos policiales en demanda de una recomposición salarial.

A modo de ejemplo, el personal de la comisaría de 28 de Noviembre, ubicada en la cuenca carbonífera, salió a las calles para manifestarse con banderas, pancartas y redoblantes mientras caía una intensa nevada (foto).