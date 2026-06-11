Frente Sindical: marcha en Gallegos y bocinazo en Caleta

El epicentro de las protestas por las que se reclama recomposición de salarios, tuvo lugar en Río Gallegos, donde promediando la tarde hubo una masiva movilización de docentes, judiciales, viales y trabajadores de la salud, entre otros, a los que se sumaron militantes de agrupaciones sociales (foto Tiempo Sur).
En Caleta Olivia, minutos después de las 18:00 se realizó una caravana de automóviles y camionetas con “bocinazos” por a zona céntrica, protagonizada por la ADOSAC (docentes) y APROSA (profesionales de la salud)
Por la mañana, en la capital santacruceña, los y las afiliadas al principal gremio docente protagonizaron otra fuerte protesta en la sede del Consejo de Educación, exigiendo la devolución de los descuentos que les hicieron por adherirse a medidas de fuerza.