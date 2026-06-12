Legislatura aprobó reposición del cargo de Procurador General

La Legislatura de Santa Cruz aprobó el jueves por voto mayoritario la modificación de la Ley Orgánica de la Justicia para reponer el cargo de Procurador General del Tribunal Superior de Justicia.

Además, avanzó en el cumplimiento de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir al dr. Eduardo Emilio Sosa en esa función, de la cual había sido destituido hace más de treinta años.

Inmediatamente después de conocerse lo aprobado en Diputados, el gobernador Claudio Vidal expresó su satisfacción a través de redes sociales señalando que “se cierra una de las heridas institucionales más profundas" de la provincia”.

Recordó que “antes de asumir como gobernador tuve la oportunidad de reunirme con el dr. Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia".

Tras ello sostuvo que “no se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política".

Según Vidal, "la fortaleza de una democracia se mide también por el respeto a la división de poderes. Cuando los fallos judiciales no se cumplen, se debilitan las instituciones y se deteriora la confianza de la sociedad".

Correlativamente evaluó que con la aprobación legislativa de la restitución del cargo de Procurador General y el reconocimiento de los derechos del doctor Sosa, "damos un paso muy importante en ese camino. Comenzamos a saldar una deuda histórica con la Justicia, con las instituciones y con todos los santacruceños".

Vale señalar que el Procurador General de Santa Cruz actúa como la máxima autoridad y jefe del Ministerio Público Fiscal provincial. Sus funciones principales incluyen dirigir la política de persecución penal, dictaminar en las causas que llegan al Superior Tribunal de Justicia y ejercer la supervisión sobre todos los fiscales de la provincia