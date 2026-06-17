Salarios: policías rechazaron otras dos propuestas y sigue el conflicto

El Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad de Santa Cruz volvió a reunirse este miércoles en Río Gallegos para analizar la situación salarial del personal policial y penitenciario.

El encuentro se desarrolló en la Escuela de Oficiales “Comisario Inspector Eduardo V. Taret”, con la participación de representantes del Gobierno provincial, autoridades de la Policía, del Servicio Penitenciario, sectores activos, retirados y representantes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria.

Durante la reunión, el Poder Ejecutivo provincial presentó dos alternativas salariales para avanzar en una recomposición de ingresos dentro de las fuerzas de seguridad.

Según consta en el acta, uno de los ejes fue fortalecer los ingresos de las jerarquías de menor rango, procurando mejorar las condiciones salariales de quienes perciben las remuneraciones más bajas.

Como primera propuesta, el Ejecutivo planteó un valor punto de $2.282,80 para junio, la actualización de distintos suplementos y la creación de un "Adicional Compensador Transitorio", de carácter no remunerativo y no bonificable.

Ese adicional alcanzaría tanto al personal de la Policía al del Servicio Penitenciario Provincial y también se estableció que podría llegar a retirados, en las condiciones y proporciones que determine la reglamentación.

EL DETALLE

La primera alternativa incluyó montos diferenciados por jerarquía. Para Agente/Subayudante se propuso un adicional de $740.000, mientras que para Cabo/Ayudante de 5ª el monto fue de $530.000.

También se detallaron importes de $200.000 para Cabo Primero/Ayudante de 4ª, $150.000 para Sargento/Ayudante de 3ª, $450.000 para Oficial Ayudante/Sub Adjutor, $260.000 para Oficial Subinspector/Adjutor y $150.000 para Oficial Inspector/Adjutor Principal.

Además, se planteó incrementar desde junio los suplementos de "Función Policial Operativa", "Función Penitenciaria de Alto Riesgo", "Función Operativa en Siniestro" y "Función de Investigaciones" a $161.280. El suplemento de "Función Técnica de Apoyo" pasaría a $80.640 y el de "Alta Dedicación Operativa" a $201.600.

Como segunda propuesta, el Gobierno ofreció un valor punto de $2.355,44 para junio y una actualización desde julio hasta diciembre tomando como referencia el IPC patagónico del mes anterior, con revisión en octubre.

RECHAZO Y CUARTO INTERMEDIO

Los sectores representativos cuestionaron las ofertas presentadas y en ese marco La Asociación Civil Policial manifestó que las propuestas eran "insuficientes" y señaló que no se acercaban al pedido inicial de llevar el valor punto a $4.400.

En el acta también quedó reflejado que el sector activo y pasivo representado por la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria consideró insuficiente la propuesta y sostuvo la postura de llegar a $2.200.000 para un agente.

El Centro de Retirados y Pensionados también manifestó su rechazo y pidió que se evalúe reconocer al personal retirado y pensionado que no obtuvo estudios secundarios o superiores, pero que recibió capacitación durante su situación activa.

En ese marco, el jefe de Policía invitó al personal policial a "reflexionar sobre la medida" y retornar a sus funciones, al advertir que la seguridad no estaría garantizada.

Finalmente, el Poder Ejecutivo solicitó un cuarto intermedio hasta el martes23 de junio a las 10:00 en el mismo lugar con el objetivo de evaluar alternativas y analizar las posibilidades existentes.

Consecuentemente, persiste el conflicto salarial en las fuerzas de seguridad de Santa Cruz y se mantienen las medidas de fuerza con quite de colaboración y manifestaciones de personal en actividad y retirado.

En Caleta Olivia, desde hora temprana hubo una gran concentración en la plaza de armas de la Dirección Regional Norte a la espera de los resultados de la mesa de paritarias, la cual se mantuvo hasta avanzada la tarde tras conocerse el fracaso de las negociaciones (fotos)

Fuente: El Patagónico y Nuevo Día.