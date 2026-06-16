Se agudiza reclamo policial en Santa Cruz

Representantes del personal de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz retomaran este miércoles las tensas negociaciones salariales con el gobierno provincial.

En la primera mesa del Consejo del Salario, los referentes de policías, bomberos y efectivos del Servicio Penitenciario habían rechazado los distintos ofrecimientos por considerarlos insuficientes y mantienen firme su reclamo de $ 2.200.000 para un agente ingresante en todas la áreas mencionadas.

Además, el conflicto sigue agudizándose ya que al masivo quite de colaboración que desde hace varios días lleva adelante el personal subalterno, ahora se sumaron adhesiones de oficiales con el rango de comisarios y subcomisarios en toda la provincia

En tal sentido, pudo saberse que desde las primeras horas de este martes, jefes policiales comenzaron a publicar mensajes de respaldo en sus estados de WhatsApp y perfiles de Facebook, principalmente en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Si bien los mandos policiales no se incorporaron formalmente a las medidas de fuerza que llevan adelante los autoconvocados, la manifestación pública de acompañamiento fue interpretada como una señal de apoyo al reclamo que se mantiene desde hace varias semanas.

“Esta decisión no obedece a intereses políticos, sectoriales ni personales, sino a la profunda preocupación que genera observar diariamente las dificultades que enfrentan hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de la comunidad, muchas veces poniendo en riesgo su integridad física en cumplimiento del deber”, se expresa en un mensaje que comenzó a reproducirse por redes sociales.

MARCHA NOCTURNA EN CALETA OLIVIA

Alrededor de las 20.30 del lunes 15 de junio, centenares de efectivos de las fuerzas de seguridad, tanto activos como pasivos, protagonizaron una marcha con luces por la zona céntrica de Caleta Olivia, acompañados por sus familiares. Fue la segunda movilización masiva que se registra en esta ciudad desde que estalló el conflicto.

Banderas, pancartas, bengalas, sonidos de redoblantes y luces de linternas teléfonos celulares caracterizaron la nueva marcha que comenzó en la plaza 20 de Noviembre y llegó por la avenida Independencia hasta la plazoleta del Gorosito.

“No reclamamos privilegios sino dignidad; la posibilidad de poder sostener a nuestras familias y recibir un salario acorde nuestro esfuerzo, dedicación y al costo de vida”, expresó uno de los voceros del numeroso grupo de manifestantes.