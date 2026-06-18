Comodoro pierde otro comercio histórico tras 20 años de actividad

La rotisería y parrilla Aero Ruta, ubicada a metros de la Ruta 3 frente a la estación de servicio Axion cercana al Aeropuerto General Mosconi, cerró sus puertas luego de dos décadas.

La crisis económica sigue golpeando al entramado comercial de Comodoro Rivadavia y suma un nuevo caso en barrio Próspero Palazzo. Después de 20 años de trabajo, la rotisería y parrilla Aero Ruta cerró definitivamente sus puertas.

El local funcionaba en Jorge Muñoz 12, a metros de la Ruta Nacional Nº 3, frente a la estación de servicio Axion ubicada en cercanías del Aeropuerto General Mosconi. Durante años fue un punto de encuentro para camioneros y trabajadores que transitaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio aportado a El Patagónico por un vecino vinculado al comercio, la actividad había alcanzado épocas de gran movimiento gracias a la presencia de clientes habituales que utilizaban el comedor del establecimiento.

Sin embargo, el panorama cambió con el paso de los años. “Tenía mucho trabajo en épocas buenas, venían a comer camioneros, tenía un comedor y con esto que pasa, que la gente se quedó sin trabajo, bajó mucho la venta”.