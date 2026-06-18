Escándalo en Luzu TV: despidos y salida de Flor Peña tras la falsa noticia sobre Jorge Messi

La difusión al aire de un rumor sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi derivó en una fuerte reacción de la familia, sanciones internas y cambios en el equipo de la señal de streaming.

La difusión de una información errónea sobre la salud de Jorge Messi generó una crisis interna en Luzu TV que terminó con desvinculaciones y la salida de Florencia Peña de la señal. La situación se produjo luego de que la conductora anunciara en vivo el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi durante una emisión de El Show del Verano.

Minutos después de la afirmación, integrantes de la producción aclararon que se trataba de una versión que circulaba en redes sociales y que no contaba con ninguna confirmación oficial. El episodio rápidamente tomó repercusión y motivó un comunicado de la familia Messi, que desmintió la información y manifestó su malestar por la difusión del rumor.

Ante la controversia, Nicolás Occhiato se expresó a través de sus redes sociales y marcó su postura respecto de lo ocurrido. Allí sostuvo que el hecho no representaba los valores ni la forma de trabajo del canal y calificó el episodio como un error inadmisible.

Horas más tarde, la periodista Yanina Latorre informó que Florencia Peña y dos productores habían sido apartados de la señal. La información fue ratificada posteriormente mediante un comunicado oficial de Luzu TV.

En el mensaje, la empresa lamentó lo sucedido y remarcó que la difusión de información sensible sin la correspondiente verificación resulta incompatible con sus estándares periodísticos y comunicacionales. Además, confirmó la desvinculación de los responsables involucrados y señaló que Peña decidió dar un paso al costado tras el escándalo.

El comunicado concluyó con una reafirmación del compromiso de la señal con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa.