Un fin de semana nutrido de propuestas culturales

Entre las actividades previstas, se destacan “Ojo Ambulante”, con una función de cine familiar en la Vecinal de barrio Mariano Moreno, y una nueva edición del programa Corte Solidario en el CIP, en el marco del Día del Padre. Ambas propuestas se llevarán a cabo el sábado, con entrada libre y gratuita.

Este sábado la Secretaría Municipal de Cultura desarrollará su propuesta “Ojo Ambulante” -función de cine familiar- en la sede de la Asociación Vecinal de barrio Mariano Moreno, a partir de las 15; mientras que en el Centro de Información Pública estará el programa Corte Solidario, con su edición especial por el Día del Padre, de 15 a 20.

En ese sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta expresó: “estamos muy contentos de llevar este tipo de actividades a la comunidad, ya que fortalecer los vínculos con los vecinos es importantísimo y acercarnos con el servicio de corte solidario es una forma de solidarizarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como sociedad”.

“Cada programa que incentivamos desde la Secretaría tiene una mirada social, la inclusión, la accesibilidad y la labor en territorio son ejes fundamentales para crear políticas públicas en la gestión cultural”, profundizó la funcionaria.

A fin de descentralizar el acceso a las actividades recreativas y artísticas, la iniciativa “Ojo Ambulante” consolida el encuentro en cada barrio de la ciudad, de forma libre y gratuita.

Por otro lado, en el CIP se llevarán adelante distintas actividades para agasajar a los padres comodorenses, entre ellas shows musicales; stands de diseñadores y artesanos; corte de pelo y barbería gratuita para toda la familia, con la colaboración de los talleristas barriales; y el Rincón Mundialero, con intercambio de figuritas y espacios recreativos para jugar y fotografiarse.