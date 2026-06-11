Roban el equipamiento de una editorial patagónica y ponen en riesgo cuatro lanzamientos

Ediciones Las Guachas sufrió un robo en su sede de San Martín de los Andes. Se llevaron computadoras y herramientas de trabajo fundamentales para la producción editorial. Lanzaron una campaña de venta de libros para recuperar el equipamiento y sostener los proyectos en marcha.

El robo que sufrió Ediciones Las Guachas durante el último fin de semana dejó a la editorial sin gran parte de las herramientas con las que desarrolla su trabajo cotidiano. El hecho ocurrió en San Martín de los Andes, donde funciona una de las sedes del sello, y afectó tanto la actividad editorial como la vida familiar de quienes sostienen el proyecto.

Tamara Padrón, editora y poeta, explicó que la oficina de la editorial funciona dentro de su vivienda y que los delincuentes revolvieron toda la casa antes de llevarse computadoras y otros elementos de trabajo. Entre ellos, una máquina utilizada para tareas de diseño editorial.

“La casa quedó dada vuelta de punta a punta. Se llevaron todo el equipamiento de la editorial”, relató. Según indicó, los archivos de los libros en producción pudieron conservarse porque contaban con respaldos digitales, aunque parte del archivo histórico se perdió junto con los equipos sustraídos.

A pesar del golpe, la editorial decidió sostener el cronograma de publicaciones. Actualmente trabaja en cuatro títulos: Piensa en retamas, de la escritora barilochense Graciela Cros; Cordero guacho, de Ayelén Pechunlef, obra distinguida recientemente en el Premio de Poesía Indígena de Argentina; Seudónimas, investigación periodística de Inka von Linden; y un nuevo poemario de Fernanda Maciorowski, de Puerto Madryn.

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Padrón señaló que los proyectos atravesaban distintas etapas de producción al momento del robo, pero que ninguno de los originales se perdió. Por ese motivo, estiman que los retrasos serán acotados mientras reorganizan el trabajo y reemplazan las herramientas indispensables para continuar editando.

Con ese objetivo, Ediciones Las Guachas impulsó una campaña solidaria basada en la venta de sus libros. La iniciativa busca reunir fondos para recomponer el equipamiento y garantizar la continuidad de un proyecto editorial dedicado a difundir voces de la Patagonia.

La respuesta, según destacó la editora, fue inmediata. Lectores, colegas y editoriales de distintos puntos de la región, e incluso de Chile, se sumaron a la convocatoria. Gracias a ese acompañamiento ya pudieron avanzar en la compra de una computadora, aunque todavía resta recuperar otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano.

“Entre toda la bronca, la idea es organizarnos, seguir editando y hacer más libros”, resumió Padrón. La apuesta, aseguró, es que la consecuencia de este episodio sea una mayor circulación de obras y autoras patagónicas, transformando el impacto del robo en una nueva oportunidad para fortalecer el proyecto colectivo.